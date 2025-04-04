Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 10% с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе текущего года.

Совокупная стоимость входящих в расчет индекса компаний за это время сократилась более чем на $3 трлн.

Это наихудшая динамика за 10 недель президентства со времен первого срока Джорджа Буша-младшего в 2001 году, отмечает Bloomberg. Тогда рынок акций потерял за аналогичный период почти 18% на фоне пика кризиса доткомов.

"То, что мы видим - это реакция рынка на то, как много всего изменилось за этот короткий промежуток времени", - отмечает управляющий активами в Zacks Investment Management Брайан Малберри.

Трамп и в ходе первого президентского срока рассматривал пошлины на импорт как инструмент для усиления глобального влияния США и стимулирования бизнеса к возврату производства в страну. Однако последний раунд пошлин превзошел по масштабу все шаги, сделанные им в ходе первого срока на посту президента.

Объявление Трампа о введении крупных пошлин на импорт в отношении основных торговых партнеров США в минувшую среду спровоцировало резкий отток средств инвесторов из рискованных активов. S&P 500 упал в четверг на 4,8% - максимально с июня 2020 года. Экономисты повышают прогнозы вероятности рецессии в США и предупреждают о возможности скачка инфляции.