Поиск

Падение S&P 500 на 10% с возвращения Трампа показало худший старт президентства с 2001 г.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 10% с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе текущего года.

Совокупная стоимость входящих в расчет индекса компаний за это время сократилась более чем на $3 трлн.

Это наихудшая динамика за 10 недель президентства со времен первого срока Джорджа Буша-младшего в 2001 году, отмечает Bloomberg. Тогда рынок акций потерял за аналогичный период почти 18% на фоне пика кризиса доткомов.

ЭкономикаБогатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинахБогатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинахЧитать подробнее

"То, что мы видим - это реакция рынка на то, как много всего изменилось за этот короткий промежуток времени", - отмечает управляющий активами в Zacks Investment Management Брайан Малберри.

Трамп и в ходе первого президентского срока рассматривал пошлины на импорт как инструмент для усиления глобального влияния США и стимулирования бизнеса к возврату производства в страну. Однако последний раунд пошлин превзошел по масштабу все шаги, сделанные им в ходе первого срока на посту президента.

Объявление Трампа о введении крупных пошлин на импорт в отношении основных торговых партнеров США в минувшую среду спровоцировало резкий отток средств инвесторов из рискованных активов. S&P 500 упал в четверг на 4,8% - максимально с июня 2020 года. Экономисты повышают прогнозы вероятности рецессии в США и предупреждают о возможности скачка инфляции.

S&P США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Суд взыскал с бизнесмена Митюшова в доход РФ промышленные активы в Башкирии

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

Brent подешевела до $69,4 после максимального с 2022 г. снижения цены накануне

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6125 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });