Brent подешевела до $69,4 после максимального с 2022 г. снижения цены накануне

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $69,4 за баррель, что на $0,74 (1,06%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $4,81 (6,4%), до $70,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,76 (1,14%), до $66,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $4,76 (6,6%), до $66,95 за баррель.

Падение цены Brent в четверг стало максимальным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

В минувшую среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%, он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Торговые меры США и ответные шаги других стран на них позволяют предположить, что мировой спрос на нефть будет ниже, чем ожидалось ранее, отмечает аналитик TD Securities Барт Мелек, которого цитирует The Wall Street Journal.

В четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

"Экономика и спрос на нефть неразрывно связаны", - говорит Энджи Джилдеа, отвечающая за энергорынки в KPMG U.S.

"Рынок продолжает переваривать решение Трампа по пошлинам, и наращивание добычи ОПЕК+ вместе с перспективами ослабления спроса оказывает серьезное давление на стоимость нефти", - приводит ее слова Market Watch.