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Богатейшие люди мира потеряли в четверг $208 млрд на решении Трампа о пошлинах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Состояние 500 самых богатых людей мира 3 апреля сократилось в общей сложности на $208 млрд в результате падения рынков акций после объявления масштабных торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Потери входят в четверку крупнейших за 13-летнюю историю расчета индекса и являются самыми существенными со времен пика пандемии COVID-19.

Состояния более половины миллиардеров, учитываемых индексом Bloomberg Billionaires, уменьшились в четверг, в среднем снижение составило 3,3%.

Наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры, в том числе основатели Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) и Amazon.com Inc. Марк Цукерберг и Джефф Безос. Акции обеих компаний 3 апреля подешевели на 9%.

Падение стоимости бумаг Meta сократило состояние Цукерберга на $17,9 млрд, Безос потерял $15,9 млрд на снижении цены акций Amazon.

Состояние главы Tesla Inc. Илона Маска 3 апреля уменьшилось на $11 млрд. Капитализация производителя электромобиля опустилась на 5,5% по итогам торгов.

Мексиканский миллиардер Карлос Слим, богатейший человек в стране, стал одним из тех, кого обошли последствия спада на рынках, поскольку пошлины, объявленные Трампом в среду, не коснулись Мексики. Мексиканский фондовый индекс Bolsa вырос на 0,5% в четверг, состояние Слима увеличилось на 4%.

Meta Amazon Tesla США Мексика Bloomberg Billionaires Дональд Трамп
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