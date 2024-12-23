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Вице-премьер Монголии после межправкомиссии провел переговоры с "Газпромом"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Монголии Сейнбуянгийн Амарсайхан после проведенного в пятницу в Москве 26-го заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству продолжил работу в Санкт-Петербурге.

"Газпром" сообщил, что состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и Амарсайхана.

"Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в газовой сфере", - говорится в кратком сообщении компании.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии. Как ожидается, по территории Монголии пройдет газопровод "Союз-Восток" и станет продолжением магистрали "Сила Сибири 2".

Потребление природного газа в Монголии, через которую планируется проложить транзитный газопровод из России в Китай, к 2040 году может составить 5,6 млрд куб. м в год. Такова оценка ученых Института систем энергетики имени Мелентьева Сибирского отделения РАН.

Монголия Газпром
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