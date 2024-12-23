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Ростелеком приобретет 37,5% разработчика решений для онлайн-рекламы First Data

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" приобретает 37,5% martech-компании First Data и получило право в последующем увеличить долю до 75%, сообщила пресс-служба оператора.

Сумма сделки не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд "Ростелекома" - "КоммИТ Кэпитал" - 17 декабря получит 16,67% ООО "Ферст Дата". Продавцом выступил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Как говорится в сообщении, First Data работает в сфере маркетинговых технологий и персонализации рекламы на основе больших данных. Инструменты First Data помогают B2C-компаниям находить их целевую аудиторию онлайн, анализируя обезличенные данные о совершенных покупках при помощи ИИ-алгоритмов, и эффективно таргетировать рекламу, увеличивая продажи. Ключевыми клиентами First Data являются крупные и средние компании в сферах ретейла, e-com, FMCG и фарм-индустрий.

"Ростелеком" и First Data будут вместе разрабатывать инновационные сервисы для персонализации В2С-коммуникаций на основе технологий ИИ.

ООО "Ферст Дата" зарегистрировано в 2017 году, уставный капитал - 11,7 млн рублей. Выручка компании в 2023 году составила 258,2 млн рублей, увеличившись в 1,9 раза. Чистая прибыль возросла в 2,6 раза - до 16,7 млн рублей.

Ростелеком First Data ФРИИ
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