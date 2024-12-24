Добыча золота в Магаданской области за 11 месяцев выросла на 11%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Недропользователи Магаданской области в январе-ноябре 2024 года добыли 50 тонн золота, что на 5 тыс. тонн (на 11,1% - ИФ) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении областного правительства.

По словам и.о. министра природных ресурсов региона Натальи Морозовой, слова которой приводятся в сообщении, при наблюдаемой положительной динамике уровень извлечения драгметалла к концу 2024 года, по прогнозам, составит 52,5 тонны или чуть больше.

В 2023 году в Магаданской области было добыто 47,968 тонны золота (снижение на 6,7% к 2022 году). Таким образом, по итогам текущего года ожидается рост показателя примерно на 9,5%.

Согласно сообщению, также в январе-ноябре в регионе было добыто 382,5 тонны серебра (данные добычи за 11 месяцев 2023 года не раскрывались).

По данным регионального правительства, в области зарегистрировано около 500 недропользователей, владеющих 1 тыс. 518 лицензиями на право пользования недрами, из которых 1 тыс. 327 лицензий – на поиск и разработку благородных металлов.