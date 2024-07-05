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Добыча золота в Магаданской области в I полугодии выросла на 11%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Недропользователи Магаданской области в первом полугодии 2024 года добыли более 20,5 тонны золота, что на 2 тонны (10,8% - ИФ) превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем телеграм-канале.

"Рост обеспечен за счет увеличения мощностей золотоизвлекательных фабрик и введения в эксплуатацию новых месторождений", - написал Носов.

В 2023 году в Магаданской области было добыто 47,968 тонны золота, что на 6,7% меньше, чем в 2022 году.

Магаданская область
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