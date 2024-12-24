Доллар слабо дорожает к евро, умеренно дешевеет к иене

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам утром во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Долларовый индекс находится вблизи максимума за два года, достигнутого на прошлой неделе. Поддержку доллару оказывают ожидания меньшего числа снижений ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в следующем году.

Кроме того, угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из различных стран снижают перспективы оттока капитала из страны, что также оказывает повышательное давление на доллар, пишет Trading Economics.

Вместе с тем данные о неожиданном падении индекса потребительского доверия стали тревожным сигналом относительно силы американской экономики.

Накануне исследовательская организация Conference Board сообщила, что её индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

Евро по данным на 9:08 мск стоит $1,0398 по сравнению с $1,0407 на закрытие торгов в понедельник, евро теряет около 0,1%.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2538 по сравнению с $1,2535 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно японской иены снижается на 0,1% и составляет 156,95 иены против 157,17 иены в конце предыдущих торгов.