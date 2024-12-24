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Четверка крупнейших банков США заработала 44% прибыли сектора в январе-сентябре

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Четыре крупнейших банка США по объему активов и депозитов получили около $88 млрд чистой прибыли в январе-сентябре 2024 года. Это показывают подсчеты Financial Times, выполненные на основе данных отраслевой организации BankRegData.

Таким образом, на JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo пришлось 44% прибыли всего банковского сектора страны. Это максимум для девяти месяцев с 2015 года.

Семерка ведущих банков США – включая U.S. Bancorp, PNC Financial Services Group и Truist Financial – обеспечила 56% прибыли банковского сектора в январе-сентябре по сравнению с 48% за аналогичный период 2023 года.

США
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