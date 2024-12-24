Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню перед налоговыми выплатами декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль дорожает к юаню перед налоговыми выплатами декабря. В календаре Федеральной налоговой службы в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. Таким образом в среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

За первую минуту торгов юань подешевел на 5,85 копейки к уровню предыдущего закрытия и составил 13,7865 рубля. При этом юань оказался на 3,89 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,5% - до $72,99 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на 0,49% - до $69,57 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования Рождества по Григорианскому календарю, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.