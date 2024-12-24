Поиск

Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню перед налоговыми выплатами декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль дорожает к юаню перед налоговыми выплатами декабря. В календаре Федеральной налоговой службы в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с 28-го на 25-е число. Таким образом в среду в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

За первую минуту торгов юань подешевел на 5,85 копейки к уровню предыдущего закрытия и составил 13,7865 рубля. При этом юань оказался на 3,89 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,5% - до $72,99 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на 0,49% - до $69,57 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования Рождества по Григорианскому календарю, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.

Brent WTI Дональд Трамп США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Правительство скорректировало критерии биржевой продажи топлива 5-го класса

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника

Уолл-стрит завершила в плюсе волатильную сессию понедельника

Google готова пойти на уступки для недопущения продажи Chrome

Банки РФ на фоне ослабления рубля в ноябре нарастили прибыль в 1,5 раза м/м

Цены на какао-бобы могут вырасти сильнее биткоина по итогам 2024 года

"ЭкоНива" перешла в российскую юрисдикцию

Топ-менеджеры VW откажутся от бонусов в рамках соглашения с профсоюзом

Инфляция в России

Мишустин в понедельник проведет совещание по ситуации с инфляцией в РФ

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });