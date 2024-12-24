Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс начала недели на новостях о неизменности ставки ЦБ РФ, а также на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подрос к $73 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, в лидерах роста выступают акции ПАО "ФСК-Россети" (+3,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2710,52 пункта (+0,3%), индекс РТС - 840,31 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 декабря, составляет 101,6143 руб. (-72,95 копейки).

Подорожали также акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2740 пунктов.

"Локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно изменило рыночную ситуацию. Мы ждем ускорения восстановления индекса МосБиржи после праздников", - считает он.

Акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) выросли на фоне новостей, что структура Газпромбанка (MOEX: GZPR) выкупила 22% акций у главного акционера компании, при этом объем free-float не изменился. Для инвесторов это позитивный сигнал: новый крупный акционер может инициировать выплаты дивидендов, чего рынок давно ожидает, полагает Головинов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-1% во главе с Nasdaq после волатильной сессии, в течение которой индексы ощутимо снижались.

Рынок продолжает оценивать данные об инфляции и их потенциальное влияние на решения Федеральной резервной системы США (ФРС). Как стало известно в прошлую пятницу, индекс расходов на личное потребление (PCE) в ноябре вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателей на 0,2% и 2,5% соответственно.

Более медленная, чем ожидалось, инфляция может повысить вероятность большего числа снижений ключевой ставки Федрезервом в следующем году. Недавний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает два снижения ставки в течение 2025 года, на 25 базисных пунктов каждое.

Также инвесторы позитивно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден подписал в субботу закон о временном финансировании работы правительства. Закон позволяет сохранить финансирование правительства на текущем уровне до 14 марта 2025 года и приостановить действие лимита госдолга на два года.

Тем временем в понедельник стало известно, что продажи новых домов в США в ноябре увеличились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 650 тыс.

Исследовательская организация Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в США в ноябре упал на 1,1% в помесячном выражении вместо ожидавшегося роста на 0,3%. Показатель снижается три месяца подряд.

Активность торгов на этой неделе может быть пониженной, поскольку в связи с празднованием католического Рождества во вторник биржи США будут работать по укороченному графику, а в среду будут закрыты. В понедельник объем торгов бумагами компаний, входящих в расчет S&P 500, был примерно на 20% ниже, чем в среднем за последний месяц.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Индекс доверия потребителей к экономике Южной Кореи в декабре упал до минимальных более чем за два года 88,4 пункта со 100,7 пункта в ноябре, сообщил Банк Кореи. Динамика отражает рост экономических опасений в связи с политической неопределенностью после импичмента президента страны в середине месяца, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут после спада накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $72,94 за баррель (+0,4% и -0,4% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $69,52 за баррель (+0,4% и -0,3% в понедельник).

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования католического Рождества, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.