Совет директоров "Полюса" рекомендует дробление акций в 10 раз

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров золотодобытчика "Полюс" решил созвать внеочередное собрание акционеров 3 февраля 2025 года, сообщила компания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 9 января.

Одним из вопросов повестки дня будет дробление акций с коэффициентом 1:10. То есть, в случае утверждения акционерами номинальная стоимость акций будет снижена в 10 раз при одновременном увеличении общего количества акций в 10 раз. Размер уставного капитала не изменится, как и общая номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

По мнению совета директоров, дробление акций будет способствовать росту их ликвидности и доступности, а также положительно скажется на привлекательности акций компании среди широкого круга инвесторов, отмечает "Полюс".

Хотя аналитики ИБ "Синара" отмечали ранее, что, на их взгляд, дробление, скорее всего, не приведет ни к повышению ликвидности акций, ни к притоку новых акционеров.

Сейчас акция "Полюса" в топ-10 самых дорогих на "Мосбирже" (текущая цена - почти 14 тысяч рублей за штуку).

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.