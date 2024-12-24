Aналитик Wedbush ждет рекордного максимума годовых продаж iPhone

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов Apple Inc. будут высокими в рождественский период и достигнут рекордного максимума в 2025 фингоду, прогнозирует аналитик Wedbush Дэн Айвз. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на заметку Айвза для клиентов.

Айвз полагает, что сотни миллионов людей по всему миру в ближайшие месяцы обновят свои iPhone на устройства последней модели, имеющие встроенные ИИ-функции. По его оценкам, порядка 300 млн владельцев iPhone не обновляли свои смартфоны последние 4 года и более.

По прогнозу аналитика, продажи новых iPhone в текущем фингоду, который завершится в сентябре, достигнут рекордных 240 млн единиц. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предполагает, что этот показатель составит 207,6 млн iPhone.

"Мы полагаем, что успех продаж iPhone 16 в этом праздничном сезоне станет началом возрождения роста Apple в течение 12-18 месяцев с учетом текущего квартала", - пишет Айвз.

ИИ-функции новых iPhone пока недоступны в Китае и многих других странах, но они могут заработать уже в апреле, отмечает Айвз. В это же время компания может назвать своего нового технологического партнера в КНР.

По оценкам эксперта, порядка 100 млн iPhone в Китае могут быть обновлены в этом году.

Айвз уверен, что Apple станет первой компанией, капитализация которой превысит $4 трлн. Причем он ожидает, что это произойдет в начале 2025 года. В настоящее время рыночная стоимость Apple составляет $3,86 трлн, с начала текущего года она выросла на 32,6%. Акции компании подорожали на 0,1% на предварительных торгах во вторник, до $255,6.

Айвз подтвердил рекомендацию "выше рынка" для акций Apple и прогнозную цену на уровне $300.