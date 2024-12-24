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BCA Research ждет снижения ставки ФРС в 2025 году более чем на 50 б.п.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может снизить процентную ставку более чем на 50 базисных пунктов в 2025 году, поскольку инфляция будет ниже целевых показателей, а уровень безработицы будет превышать прогнозы ФРС, полагают аналитики BCA Research. Об этом пишет investing.com.

По их мнению, регулятору потребуется пойти на более значительное смягчение денежно-кредитной политики, поскольку базовый индекс расходов на личное потребление (PCE Core) будет снижаться, а рынок труда - ослабевать, пишет investing.com.

Декабрьский медианный прогноз членов руководства ФРС предполагает понижение ставки на 50 б.п. в 2025 году, с 4,25-4,5% до 3,75-4% годовых.

Аналитики BCA Research прогнозируют, что при сохранении текущего тренда ключевой для ФРС индекс инфляции PCE Core достигнет 2,5% уже в начале 2025 года - раньше, чем ожидается.

"Если месячный PCE Core будет соответствовать своему трехмесячному среднему значению, то годовой показатель снизится до 2,5% к марту, - говорится в комментариях к прогнозу BCA. - Если же он будет соответствовать шестимесячному среднему значению, - то к февралю".

Тем временем рынок труда теряет динамику. Уровень безработицы в США к ноябрю 2024 года вырос до 4,2% с минимума цикла - 3,4%. Аналитики BCA сомневаются в точности прогноза ФРС, предполагающего безработицу на уровне 4,3% в конце 2025 года.

"Достижение этого уровня потребует значительного улучшения динамики на рынке труда, которое мы считаем маловероятным", - отметили в BCA.

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что будущие решения по процентной ставке будут зависеть от поступающих экономических данных.

В BCA полагают, что экономические данные позволят Федрезерву в марте понизить ставку на 25 б.п. Если на протяжении трех месяцев среднемесячное значение PCE Core будет составлять 0,2% или меньше, то там могут пойти еще на одно понижение ставки на 25 б.п. В результате к концу 2025 года совокупное смягчение денежно-кредитной политики может составить до 100 б.п.

США Джером Пауэлл ФРС BCA Research
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