В Китае число абонентов 5G превысило 1 млрд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Китае количество абонентов мобильной связи 5G превысило отметку 1 млрд, по данным Министерства промышленности и информатизации.

На конец ноября их насчитывалось 1,002 млрд. На их долю приходится 56% всех абонентов мобильной связи в стране по сравнению с 46,6% на конец 2023 года.

Число базовых станций 5G в стране на конец прошлого месяца составляло около 4,2 млн. Таким образом, на каждые 10 тыс. человек приходится 29 станций 5G.

В конце ноября министерство опубликовало план действий, согласно которому Китай планирует достичь уровня проникновения сети связи 5G среди индивидуальных пользователей к концу 2027 года до более 85%. При этом ожидается, что через три года на каждые 10 тыс. человек будут приходиться 38 базовых станций 5G.