Brent подорожала до $73,58 за баррель

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти выросли на предпраздничных торгах во вторник, восстановив понесенные накануне потери.

Февральские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,3%), до $73,58 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI подорожали на бирже NYMEX на $0,86 (1,2%), до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивал последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждал официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.

"Можем предположить, что WTI будет торговаться около отметки $70 до пятницы, когда выйдет запоздалый еженедельный отчет Управления энергетической информации, который задаст дополнительные ценовые ориентиры", - говорится в аналитической записке Ritterbusch.

25 декабря биржи США, Великобритании, Германии Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и 26 декабря.