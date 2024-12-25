Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду снижается в рамках фиксации прибыли игроками в отсутствие внешних ориентиров (большинство мировых рынков не работает в связи с празднованием Рождества); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7%, лидируют в откате акции Московского кредитного банка (-5,6%) и ОК "Русал" (-2,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2672,58 пункта (-0,7%), индекс РТС - 842,86 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. (-1,7414 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,2%), ГК "Самолет" (-2,1%), Сбербанка (-1,1% и -1% "префы"), "Северстали" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2650-2720 пунктов.

"Причин для более глубокого отката пока не видим. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете Росстата по инфляции, который выйдет после завершения основной сессии. Если инфляция покажет сильное ускорение, это может вызвать волну продаж. Во всех иных случаях, вероятнее всего, ждем возвращения покупателей на рынок", - считает он.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что на рынке акций РФ сохранится невысокая активность в перспективе до конца уходящего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходимы новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.

Импульс к росту на рынке акций несколько ослаб после отрезвляющих комментариев ЦБ РФ. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования.

Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политике в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно, можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Из корпоративных новостей аналитики отметили, что совет директоров "Газпрома" утвердил сокращение инвестиционной программы в 2025 году на 7% до 1,524 трлн рублей. При этом компания пересмотрела в сторону повышения свои ожидания по поступлениям от продажи газа на 155 млрд рублей (до 4,6 трлн рублей). Консервативная оценка по EBITDA предполагает показатель в размере более 2,8 трлн рублей, а долговая нагрузка должна снизиться до 2,1х. Это откроет возможность для возобновления дивидендных выплат по итогам следующего года с учетом ранее произведенной отменой повышенного налога в размере 600 млрд рублей, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Фондовые индексы США и Азии

В США во вторник индексы акций выросли на 0,9-1,4%, предпраздничные торги были укороченными. В среду биржи США будут закрыты в связи с католическим Рождеством.

Из статданных на эту неделю запланирована только публикация в четверг в 16:30 по Москве еженедельного отчета о количестве новых заявок на пособие по безработице в США.

В Азии в среду на работающих рынках наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%).

Биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества. В среду также не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь повторил в среду о том, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками. Его слова не дали сигнала трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

"Сроки и темпы корректировки денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической активности и цен, а также от финансовых условий", - сказал Уэда, выступая на деловой конференции в Токио.

Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 1,15 трлн юаней ($158 млрд). Это максимальный отток с 2014 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены выросли на предпраздничных торгах во вторник, восстановив понесенные днем ранее потери.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent во вторник составила $73,63 за баррель (+1,4%), февральская цена фьючерса на WTI - $70,12 за баррель (+1,2%).

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем, сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивал последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждал официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.