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Банк "Ренессанс кредит" вновь сменил руководителя

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности председателя правления банка "Ренессанс кредит" (сейчас работает под брендом "Ренессанс") вместо Сергея Королева стал зампред правления, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Денис Феофанов.

Как говорится в сообщении банка, это решение принято его единственным владельцем.

В середине октября пост предправления "Ренессанс кредита" покинула Татьяна Хондру, проработавшая в банке 20 лет. С 15 октября обязанности главы банка исполнял зампред Королев.

Основным владельцем банка "Ренессанс кредит" является группа "Онэксим" Михаила Прохорова.

Банк "Ренессанс кредит" по итогам третьего квартала 2024 года занимал 59-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ренессанс кредит Денис Феофанов
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