Минфин в 2024 году разместил ОФЗ на 4,37 трлн рублей по номиналу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в 2024 году разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 4,37 трлн рублей по номиналу, объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 4,002 трлн рублей при плане на год в 3,921 трлн рублей.

Более половины от всего объема размещенных в текущем году ОФЗ (порядка 54%) пришлось на IV квартал, когда были проданы бумаги на сумму 2,361 трлн рублей по номиналу или 2,166 трлн рублей по рыночной стоимости. При этом за первые 9 месяцев года в общей сложности были размещены ОФЗ на 2,009 трлн рублей по номиналу при общей выручке 1,836 трлн рублей.

За два аукционных дня (4 и 11 декабря) министерство финансов разместило ОФЗ на общую сумму 2,04 трлн рублей по номиналу, что составило 85% от плановых показателей на IV квартал (2,4 трлн рублей по номинальной стоимости). Основной объем проданных облигаций пришелся на два новых выпуска ОФЗ с плавающей ставкой, так называемых флоатеров – ОФЗ-ПК 29026 и ОФЗ-ПК 29027. Оба этих выпуска номинальным объемом по 1 трлн рублей каждый были зарегистрированы Минфином за несколько дней до соответствующих первичных аукционов. В итоге первый из них был полностью продан на аукционе 4 декабря, а второй - также полностью размещен на аукционе 11 декабря. Таким образом, только за счет размещения этих двух триллионных выпусков квартальный план Минфина был исполнен на 83,3%.

Эти два триллионных размещения теперь являются новыми рекордными уровнями продаж ОФЗ на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года, когда на одном аукционе был продан выпуск ОФЗ-ПК серии 29022 на 750 млрд рублей по номиналу. С учетом же первого аукциона, состоявшегося 4 декабря 2024 года, Минфин РФ в общей сложности разместил ОФЗ на общую сумму 1 трлн 27 млрд 956 млн рублей, что также является рекордным объемом размещения за один аукционный день.

В I квартале 2024 года с учетом дополнительных размещений после аукционов (ДРПА) Минфин продал ОФЗ на 827,823 млрд рублей по номиналу (выручка составила 757,038 млрд рублей), перевыполнив квартальный план в 800 млрд рублей на 3,5%.

В последующие два квартала планы заимствований выполнялись примерно наполовину. Так, план II квартала был выполнен на 50,6% - были размещены бумаги на 505,5 млрд рублей по номиналу (выручка - 444,974 млрд рублей) при запланированном объеме в 1 трлн рублей по номиналу. В III квартале Минфин разместил с учетом допразмещений после аукционов ОФЗ на 676,09 млрд рублей по номиналу (выручка - 633,893 млрд рублей), выполнив квартальный план в 1,5 трлн рублей лишь на 45,1%.

В результате для выполнения общей программы заимствований на 2024 год Минфин РФ был вынужден существенно увеличить план по размещению ОФЗ на IV квартал, который был утвержден на уровне 2,4 трлн рублей по номинальной стоимости. Фактический же объем размещения ОФЗ в октябре-декабре составил 2,361 трлн рублей по номиналу (98,4% от запланированного уровня).

Как сообщалось ранее, программа внутренних заимствований на 2024 год летом была уменьшена на 146,445 млрд рублей - до 2,479 трлн рублей с 2,625 трлн рублей в связи с изменением структуры доходов и других источников финансирования дефицита бюджета. При этом объем средств на погашение ценных бумаг в рублях не изменился и составил 1,442 трлн рублей. Таким образом, запланированный на текущий год валовой объем привлечения средств на внутреннем рынке сократился до 3,921 трлн рублей с 4,068 трлн рублей.