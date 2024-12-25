Рубль в среду вырос в паре с юанем, обновив максимум с середины декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25-е число. Таким образом, сегодня в бюджет были перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,486 руб., что на 21,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 декабря на 26,04 копейки, до 99,6125 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,94 копейки, до 103,9416 руб./EUR1.

"Рубль в среду укрепился пятую сессию подряд, вырос за это время на 4,5% в паре с китайским юанем. В ходе сегодняшних торгов рубль опускался ниже 13,49 за юань впервые с 9 декабря, так как экспортеры продолжали готовиться к налоговым выплатам декабря. Кроме того, поддержку рублю оказывало продолжающееся закрытие позиций перед длительными новогодними каникулами. Отметим также, что сегодняшние торги отличались сдержанной активностью игроков с учетом того, что большинство мировых бирж было закрыто из-за празднования католического Рождества ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть

Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери. В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,3%, до $73,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,2%, до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств для поддержки национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивает последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждет официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 декабря упала на 51 базисных пунктов - до 20,48% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 21,31% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 20,52% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 19,5% годовых.