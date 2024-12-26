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Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в четверг, рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,45 руб. (-3,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,54 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря, 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%.

Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,70% с 9,52% на 16 декабря, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве подорожали на 0,15%, до $73,68 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,13%, до $70,2 за баррель.

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 по московскому времени в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.

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