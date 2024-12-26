Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий коррекционный импульс предыдущего дня, продолжая отыгрывать декабрьское решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние рынки подают смешанные сигналы в преддверии нового года. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте акции МКПАО "ВК" (+2,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,6%) и ГК "Самолет" (+2,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2750,9 пункта (+0,7%), индекс РТС - 870,22 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 декабря, составляет 99,6125 руб. (-26,04 копейки).

ышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря и 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ).

Подорожали утром в четверг также акции "Газпрома" (+1,4%), "Северстали" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,6% "префы"), "Магнита" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. За 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении.

Всего в 2024 году ВТБ планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО. "Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,1%).

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что индекс МосБиржи поднялся к максимуму с середины ноября и остается на траектории роста в направлении 2800 пунктов.

Россия в январе-ноябре 2024 года увеличила добычу природного газа на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 523 млрд кубометров. Объемы поставок газа из России в Европу за 11 месяцев 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше, чем в 2023 году. В настоящее время ЕС опустошает свои газовые хранилища с беспрецедентной скоростью с момента энергетического кризиса, который произошел три года назад. Это связано с тем, что холодная погода и сокращение импорта газа по морю формируют повышенный спрос на газ. Объем газа в хранилищах региона уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря.

Потребительская инфляция в России за неделю с 17 по 23 декабря 2024 года замедлилась до 0,33% с 0,35% неделей ранее. В то же время в годовом выражении рост цен ускорился и достиг 9,7%, с 9,52% на предыдущей неделе. На заседании в прошедшую пятницу Банк России не стал повышать ключевую ставку, но при этом сохранил жесткую риторику. Регулятор ожидает, что инфляция останется высокой в I квартале нового года, но при этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после может перейти к снижению, отмечают эксперты "Цифра брокер".

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по мере приближения новогодних праздников ликвидность на рынке акций РФ будет постепенно уходить. В четверг новостей, способных оказать влияние на широкий рынок, не ожидается, поэтому после роста возможна коррекция. Однако стоит соблюдать осторожность: рынок все еще чувствителен к изменениям геополитического фона, несмотря на позитив относительно траектории денежно-кредитной политики ЦБ.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,1-0,2%).

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Накануне Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

В среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками, и не дал сигналов трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо растут в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,66 за баррель (+0,1%), февральская цена фьючерсов на WTI - $70,18 за баррель (+0,1%).

В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 по московскому времени, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.