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Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за III кв. в размере 17,39 руб. на акцию

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании 26 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2023 года в размере 17,39 рубля на акцию (по итогам 9 месяцев - 55,59 руб./а, с учетом выплаченных за I полугодие 38,2 руб./а), говорится в сообщении компании.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 8 января.

Всего на выплату за третий квартал будет направлено 40 млрд 452 млн 604 тыс. 100 рублей, по итогам девяти месяцев (с учетом уже выплаченных за первое полугодие средств) - 129 млрд 313 млн 414 тыс. рублей, порядка 75% чистой прибыли компании по РСБУ.

Также акционеры на собрании утвердили устав ПАО "Татнефть", положения о совете директоров и собрании акционеров в новой редакции. Документы вступят в силу 1 марта 2025 года.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал НК составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство республики Татарстан контролировало около 36% голосующих акций компании.

Татнефть
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