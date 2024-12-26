РЖД и Сбер стали самыми заметными компаниями в медиа в 2024 году с большим отрывом

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку медиарейтинга компаний по заметности в российских СМИ за 2024 год, сразу за ним – Сбер, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.

РЖД широко освещалась в СМИ в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Традиционно заметными в медиа стали сообщения о ЧП с поездами, а из неожиданного – сделки с недвижимостью. Так, совет директоров РЖД предварительно одобрил сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве, и стало известно, что компания купила почти весь небоскреб Moscow Towers в Москва-сити.

Вторым по заметности, но безусловным лидером по охвату аудитории своими сообщениями, стал Сбер. СМИ писали о том, что в декабре Сбер провел Международную конференцию AI Journey, где обсуждалось развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мероприятие посетил Путин, ему были продемонстрированы "умные" устройства: камера, способная отслеживать состояние организма, и кольцо для дистанционного сбора биометрических параметров человека и их интерпретации с помощью нейросети GigaChat. Среди других новостей, связанных с компанией, – помощь пострадавшим в результате теракта и открытие первых четырех стандартных полноформатных офиса в ЛНР и ДНР.

На третьем месте в рейтинге расположился "Росатом". Алексей Лихачев встретился с Путиным для обсуждения текущей работы корпорации и выполнения гособоронзаказа. Также Путин совместно с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки бетона в основание последнего, четвертого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", которая возводится с участием "Росатома".

На четвертой строчке – ВТБ. В этом году широко освещалось проведение XV инвестиционного форума "Россия зовет!". За два дня работы площадку мероприятия посетили почти две тысячи гостей – частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти. В дискуссиях приняли участие руководители финансового блока правительства, Центрального Банка и делового сообщества, а также иностранные участники. На пленарной сессии выступил Путин. Кроме того, ВТБ объявил о намерении удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения: к 2026 году их потенциальный охват планируется довести до 100 млн человек.

Замыкает пятерку компаний "АвтоВАЗ", который заявлял, что рассчитывает на выпуск 70-100 тыс. Lada Iskra в год в первые годы после запуска, объявлял о старте производства бизнес-седана LADA Aura и новых версиях LADA Largus к концу этого года.

Рейтинг самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году:

N Компания Изменение позиций к 2023 году Индекс заметности Упоминания в СМИ Охват 1 РЖД = 114 854 768 485 134 405 019 919 2 Сбер = 89 207 904 572 324 481 262 578 3 Росатом = 52 994 536 259 491 426 605 329 4 Банк ВТБ ↑1 52 604 820 428 250 458 981 100 5 АвтоВАЗ ↓1 44 706 744 271 808 358 247 930 6 Газпром ↑1 44 105 052 320 359 394 892 533 7 Вайлдберриз -* 33 049 372 178 030 325 146 178 8 Ростех = 32 045 656 156 797 348 565 420 9 Авито - 27 180 844 167 966 326 828 513 10 Яндекс ↑1 25 143 416 231 813 389 935 279 11 Ростелеком ↓2 24 981 026 172 329 333 413 007 12 Роскосмос ↓6 23 704 824 133 826 346 778 509 13 МТС ↓1 22 596 188 164 069 305 133 366 14 Аэрофлот ↓4 20 909 672 134 452 360 259 746 15 Россети ↓2 19 409 660 154 247 295 199 836 16 ДОМ.РФ ↓1 19 401 936 126 946 290 458 395 17 ВЭБ.РФ ↑5 18 201 146 95 436 316 838 325 18 МегаФон ↓4 16 803 684 140 298 263 823 293 19 Роснефть ↓3 16 140 821 103 785 315 294 061 20 Лукойл ↑4 15 259 393 121 032 302 490 352 21 Альфа-Банк ↑4 14 995 055 107 109 315 344 296 22 Транснефть ↓3 14 061 626 86 656 250 869 440 23 Т-Банк ↓2 13 758 548 95 133 337 461 846 24 Промсвязьбанк ↓1 13 517 207 93 478 292 484 259 25 МАШ ↓7 12 975 352 77 209 337 892 134 26 Россельхозбанк ↓9 12 517 759 96 757 236 803 884 27 Газпромбанк ↑7 12 059 309 104 670 352 906 638 28 Аэропорт Пулково = 11 374 434 57 003 303 076 555 29 Т ПЛЮС ↓3 11 235 927 57 533 85 823 769 30 Норильский никель ↓3 11 199 927 85 048 320 299 717 31 ИКС 5 Ритейл Групп - 9 568 114 70 249 243 426 679 32 Газпром нефть = 9 144 176 79 323 291 474 466 33 РАО ЭС Востока ↑7 9 075 595 50 780 156 418 557 34 Корпорация МСП ↑8 8 678 268 72 261 163 203 435 35 РусГидро ↑3 8 474 716 68 496 230 168 057 36 Скоростные магистрали - 8 368 471 36 601 237 341 209 37 Совкомбанк - 8 183 450 60 746 253 717 396 38 Магнит ↓2 8 054 028 78 032 159 913 355 39 Северсталь ↑10 7 905 472 67 542 240 733 486 40 Росводоканал - 7 852 142 34 518 121 339 545 41 ВымпелКом ↓11 7 825 333 53 950 234 954 232 42 Уральские авиалинии ↓13 7 279 085 37 108 228 943 189 43 Московский аэропорт Домодедово ↓12 7 234 484 47 027 272 067 119 44 СИБУР Холдинг ↑1 7 218 408 46 215 258 515 634 45 Русал ↓2 7 092 550 62 143 226 456 255 46 НОВАТЭК ↓11 6 906 923 63 388 239 656 328 47 Tele2 Россия = 6 711 124 52 105 178 174 976 48 Банк Уралсиб ↓2 6 506 361 37 561 156 202 223 49 ФГ БКС ↓12 6 463 453 47 500 184 581 016 50 ММК = 6 381 343 50 392 195 163 680

-* компания не была представлена в рейтинге за 2023 год

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.