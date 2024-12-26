РЖД и Сбер стали самыми заметными компаниями в медиа в 2024 году с большим отрывом
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку медиарейтинга компаний по заметности в российских СМИ за 2024 год, сразу за ним – Сбер, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.
РЖД широко освещалась в СМИ в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Традиционно заметными в медиа стали сообщения о ЧП с поездами, а из неожиданного – сделки с недвижимостью. Так, совет директоров РЖД предварительно одобрил сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве, и стало известно, что компания купила почти весь небоскреб Moscow Towers в Москва-сити.
Вторым по заметности, но безусловным лидером по охвату аудитории своими сообщениями, стал Сбер. СМИ писали о том, что в декабре Сбер провел Международную конференцию AI Journey, где обсуждалось развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Мероприятие посетил Путин, ему были продемонстрированы "умные" устройства: камера, способная отслеживать состояние организма, и кольцо для дистанционного сбора биометрических параметров человека и их интерпретации с помощью нейросети GigaChat. Среди других новостей, связанных с компанией, – помощь пострадавшим в результате теракта и открытие первых четырех стандартных полноформатных офиса в ЛНР и ДНР.
На третьем месте в рейтинге расположился "Росатом". Алексей Лихачев встретился с Путиным для обсуждения текущей работы корпорации и выполнения гособоронзаказа. Также Путин совместно с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки бетона в основание последнего, четвертого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", которая возводится с участием "Росатома".
На четвертой строчке – ВТБ. В этом году широко освещалось проведение XV инвестиционного форума "Россия зовет!". За два дня работы площадку мероприятия посетили почти две тысячи гостей – частных инвесторов, бизнесменов и представителей органов власти. В дискуссиях приняли участие руководители финансового блока правительства, Центрального Банка и делового сообщества, а также иностранные участники. На пленарной сессии выступил Путин. Кроме того, ВТБ объявил о намерении удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения: к 2026 году их потенциальный охват планируется довести до 100 млн человек.
Замыкает пятерку компаний "АвтоВАЗ", который заявлял, что рассчитывает на выпуск 70-100 тыс. Lada Iskra в год в первые годы после запуска, объявлял о старте производства бизнес-седана LADA Aura и новых версиях LADA Largus к концу этого года.
Рейтинг самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году:
|N
|Компания
|Изменение позиций к 2023 году
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват
|1
|РЖД
|=
|114 854 768
|485 134
|405 019 919
|2
|Сбер
|=
|89 207 904
|572 324
|481 262 578
|3
|Росатом
|=
|52 994 536
|259 491
|426 605 329
|4
|Банк ВТБ
|↑1
|52 604 820
|428 250
|458 981 100
|5
|АвтоВАЗ
|↓1
|44 706 744
|271 808
|358 247 930
|6
|Газпром
|↑1
|44 105 052
|320 359
|394 892 533
|7
|Вайлдберриз
|-*
|33 049 372
|178 030
|325 146 178
|8
|Ростех
|=
|32 045 656
|156 797
|348 565 420
|9
|Авито
|-
|27 180 844
|167 966
|326 828 513
|10
|Яндекс
|↑1
|25 143 416
|231 813
|389 935 279
|11
|Ростелеком
|↓2
|24 981 026
|172 329
|333 413 007
|12
|Роскосмос
|↓6
|23 704 824
|133 826
|346 778 509
|13
|МТС
|↓1
|22 596 188
|164 069
|305 133 366
|14
|Аэрофлот
|↓4
|20 909 672
|134 452
|360 259 746
|15
|Россети
|↓2
|19 409 660
|154 247
|295 199 836
|16
|ДОМ.РФ
|↓1
|19 401 936
|126 946
|290 458 395
|17
|ВЭБ.РФ
|↑5
|18 201 146
|95 436
|316 838 325
|18
|МегаФон
|↓4
|16 803 684
|140 298
|263 823 293
|19
|Роснефть
|↓3
|16 140 821
|103 785
|315 294 061
|20
|Лукойл
|↑4
|15 259 393
|121 032
|302 490 352
|21
|Альфа-Банк
|↑4
|14 995 055
|107 109
|315 344 296
|22
|Транснефть
|↓3
|14 061 626
|86 656
|250 869 440
|23
|Т-Банк
|↓2
|13 758 548
|95 133
|337 461 846
|24
|Промсвязьбанк
|↓1
|13 517 207
|93 478
|292 484 259
|25
|МАШ
|↓7
|12 975 352
|77 209
|337 892 134
|26
|Россельхозбанк
|↓9
|12 517 759
|96 757
|236 803 884
|27
|Газпромбанк
|↑7
|12 059 309
|104 670
|352 906 638
|28
|Аэропорт Пулково
|=
|11 374 434
|57 003
|303 076 555
|29
|Т ПЛЮС
|↓3
|11 235 927
|57 533
|85 823 769
|30
|Норильский никель
|↓3
|11 199 927
|85 048
|320 299 717
|31
|ИКС 5 Ритейл Групп
|-
|9 568 114
|70 249
|243 426 679
|32
|Газпром нефть
|=
|9 144 176
|79 323
|291 474 466
|33
|РАО ЭС Востока
|↑7
|9 075 595
|50 780
|156 418 557
|34
|Корпорация МСП
|↑8
|8 678 268
|72 261
|163 203 435
|35
|РусГидро
|↑3
|8 474 716
|68 496
|230 168 057
|36
|Скоростные магистрали
|-
|8 368 471
|36 601
|237 341 209
|37
|Совкомбанк
|-
|8 183 450
|60 746
|253 717 396
|38
|Магнит
|↓2
|8 054 028
|78 032
|159 913 355
|39
|Северсталь
|↑10
|7 905 472
|67 542
|240 733 486
|40
|Росводоканал
|-
|7 852 142
|34 518
|121 339 545
|41
|ВымпелКом
|↓11
|7 825 333
|53 950
|234 954 232
|42
|Уральские авиалинии
|↓13
|7 279 085
|37 108
|228 943 189
|43
|Московский аэропорт Домодедово
|↓12
|7 234 484
|47 027
|272 067 119
|44
|СИБУР Холдинг
|↑1
|7 218 408
|46 215
|258 515 634
|45
|Русал
|↓2
|7 092 550
|62 143
|226 456 255
|46
|НОВАТЭК
|↓11
|6 906 923
|63 388
|239 656 328
|47
|Tele2 Россия
|=
|6 711 124
|52 105
|178 174 976
|48
|Банк Уралсиб
|↓2
|6 506 361
|37 561
|156 202 223
|49
|ФГ БКС
|↓12
|6 463 453
|47 500
|184 581 016
|50
|ММК
|=
|6 381 343
|50 392
|195 163 680
-* компания не была представлена в рейтинге за 2023 год
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.