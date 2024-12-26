Алексей Лихачев возглавил медиарейтинг бизнес-персон за 2024 год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев занял первую строчку в медиарейтинге самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2024 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.

СМИ активно писали о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которой Лихачев заявил, что все зарубежные проекты идут по плану. Встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде, в рамках которой "Росатом" подтвердил готовность активно сотрудничать с Агентством по вопросам обеспечения безопасности Запорожской АЭС, также широко освещалась в СМИ.

На второй строчке расположился глава Сбера Герман Греф, который упоминался в контексте ключевых российских форумов. Так, на Восточном экономическом форуме он прокомментировал, что пик перегрева в российской экономике пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано. Кроме того, Греф часто упоминался в контексте новостей, связанных с банком: например, он присутствовал на торжественном открытии Сбера в Симферополе.

На третьем месте глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, который активно комментировал отмены и переносы запусков космических аппаратов. В частности, комментировал перенос пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный с 8 на 11 апреля. По его словам, отмена была вызвана сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. "Нам предстоит еще очень много работать с ракетой "Ангара-А5", чтобы обеспечить ее надежность. А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль", - подчеркнул Борисов. Отмену и перенос запуска на 23 марта ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами в марте Борисов объяснял просадкой напряжения химического источника тока. Широко разошелся также его комментарий о том, что все возможности для обеспечения в полной мере Минобороны России комплексом "Орешник", в России есть.

На четвертом месте - президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он широко комментировал презентации и старт производства новых моделей автомобилей. На Петербургском экономическом форуме "АвтоВАЗ" впервые презентовал свою новую модель Lada Iskra. Как отметил Соколов, "этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды. В рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым". Премьера нового кроссовера сегмента В+ на платформе Lada Vesta состоится летом 2025 года, она пройдет рамках ПМЭФ, объявил Соколов на конференции руководителей и собственников компаний дилерской сети Lada. В сентябре "Автоваз" начал серийный выпуск электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске. "Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей Lada e-Largus, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили", - сказал Соколов в ходе церемонии запуска производства.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров занял пятую строчку рейтинга, он наиболее активно упоминался в контексте инновационного развития пассажирского железнодорожного сообщения. На встрече с Владимиром Путиным гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами. Выступая на форуме "Россия" в январе Белозеров сообщил, что РЖД запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году, он будет разработан на платформе российского подвижного состава "Финист". "Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А", - отметил Белозеров. В сентябре в ходе пленарного заседания международного форума "Цифровая транспортация 2024" Белозеров заявил, что "Российские железные дороги" до 2030 года могут запустить беспилотный поезд дальнего следования.

Рейтинг наиболее заметных персон в российских СМИ в 2024г.:

N Персона Структура Изменение позиций к 2023 году Индекс заметности Упоминания в СМИ Охват 1 Алексей Лихачев Росатом ↑1 12 139 885 36 511 301 669 217 2 Герман Греф Сбер ↓1 8 453 916 39 858 335 580 195 3 Юрий Борисов Роскосмос -* 6 293 904 24 693 229 598 379 4 Максим Соколов АвтоВАЗ ↓1 6 083 809 29 644 201 890 607 5 Олег Белозеров РЖД ↓1 5 916 483 23 392 243 316 556 6 Татьяна Бакальчук Вайлдберриз - 5 663 511 28 559 195 360 231 7 Сергей Чемезов Ростех ↑1 4 984 130 25 456 246 044 736 8 Андрей Костин ВТБ ↓3 3 797 573 28 365 354 332 379 9 Игорь Сечин Роснефть = 2 949 582 10 949 238 194 109 10 Алексей Миллер Газпром ↓3 2 949 134 22 125 233 752 797 11 Александр Исаевич Корпорация МСП ↑9 2 877 312 26 408 133 625 161 12 Светлана Чупшева АСИ ↑2 2 549 745 13 490 171 824 371 13 Александр Дюков Газпром нефть ↑6 2 471 679 7 543 167 357 459 14 Александр Ведяхин Сбер - 2 304 216 10 427 162 030 118 15 Виталий Мутко ДОМ.РФ ↓2 2 222 787 9 500 135 441 080 16 Олег Дерипаска Русал ↓10 2 123 970 18 809 155 122 416 17 Владимир Потанин Норильский никель ↓7 2 116 728 14 685 247 289 242 18 Игорь Шувалов ВЭБ.РФ ↑3 2 053 392 7 501 218 885 240 19 Сергей Галицкий Магнит ↓1 1 917 771 8 626 66 133 764 20 Алишер Усманов USM ↑5 1 903 868 8 313 127 939 385 21 Михаил Осеевский Ростелеком ↑3 1 865 045 8 189 173 339 217 22 Петр Фрадков Промсвязьбанк ↑1 1 693 448 5 967 173 281 051 23 Кирилл Дмитриев РФПИ ↑9 1 565 652 5 675 191 713 283 24 Сергей Когогин КАМАЗ ↓9 1 320 745 6 609 165 390 948 25 Алексей Мордашов Северсталь ↑5 1 206 980 9 180 177 109 768 26 Сергей Александровский Аэрофлот ↓10 1 175 687 4 932 179 180 906 27 Михаил Фридман Альфа-Групп ↓15 952 741 4 498 69 509 059 28 Сулейман Керимов Полиметалл, Нафта-Москва ↑14 887 381 8 393 84 638 121 29 Георгий Горшков ВТБ - 832 882 15 227 186 826 634 30 Петр Авен Альфа-Групп ↓2 737 453 2 958 65 776 409 31 Геннадий Тимченко Трансойл ↑4 695 419 6 083 67 650 435 32 Михаил Гуцериев Сафмар ↓1 695 381 6 334 81 018 947 33 Леонид Михельсон Новатэк ↓22 659 828 5 101 118 052 403 34 Аркадий Волож Яндекс ↑7 650 460 2 650 90 119 959 35 Андрей Гурьев ФосАгро ↓2 606 889 2 248 97 474 187 36 Вагит Алекперов Лукойл ↓9 604 129 6 279 111 567 938 37 Дмитрий Мазепин Уралхим ↑8 554 130 2 645 102 837 470 38 Борис Листов Россельхозбанк ↑8 485 442 2 661 104 796 399 39 Владимир Евтушенков АФК "Система" ↓1 406 563 2 549 114 746 290 40 Владимир Пястолов ФПК ↑9 386 567 1 164 55 942 832 41 Виктор Рашников ММК ↓4 371 165 3 489 137 864 019 42 Владимир Лисин НЛМК ↓3 359 012 4 800 81 773 686 43 Андрей Мельниченко ЕвроХим, СУЭК ↓3 345 575 5 605 107 913 749 44 Кирилл Липа Трансмашхолдинг ↓8 336 575 1 638 41 542 120 45 Николай Токарев Транснефть ↓11 290 751 1 431 101 217 433 46 Вадим Беляев Открытие Холдинг - 290 405 944 43 518 196 47 Олег Добродеев ВГТРК - 276 173 1 749 119 310 101 48 Владимир Богданов Сургутнефтегаз - 263 252 1 449 21 028 925 49 Аркадий Ротенберг Мостотрест ↓5 261 497 1 570 57 145 338 50 Наиль Маганов Татнефть - 228 159 1 448 20 607 238

* - Персона не была представлена в рейтинге за 2023 год

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: 2024 год.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.