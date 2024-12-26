Алексей Лихачев возглавил медиарейтинг бизнес-персон за 2024 год
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев занял первую строчку в медиарейтинге самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2024 году, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН-Интерфакс.
СМИ активно писали о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, в рамках которой Лихачев заявил, что все зарубежные проекты идут по плану. Встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде, в рамках которой "Росатом" подтвердил готовность активно сотрудничать с Агентством по вопросам обеспечения безопасности Запорожской АЭС, также широко освещалась в СМИ.
На второй строчке расположился глава Сбера Герман Греф, который упоминался в контексте ключевых российских форумов. Так, на Восточном экономическом форуме он прокомментировал, что пик перегрева в российской экономике пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано. Кроме того, Греф часто упоминался в контексте новостей, связанных с банком: например, он присутствовал на торжественном открытии Сбера в Симферополе.
На третьем месте глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, который активно комментировал отмены и переносы запусков космических аппаратов. В частности, комментировал перенос пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный с 8 на 11 апреля. По его словам, отмена была вызвана сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока. "Нам предстоит еще очень много работать с ракетой "Ангара-А5", чтобы обеспечить ее надежность. А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль", - подчеркнул Борисов. Отмену и перенос запуска на 23 марта ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами в марте Борисов объяснял просадкой напряжения химического источника тока. Широко разошелся также его комментарий о том, что все возможности для обеспечения в полной мере Минобороны России комплексом "Орешник", в России есть.
На четвертом месте - президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он широко комментировал презентации и старт производства новых моделей автомобилей. На Петербургском экономическом форуме "АвтоВАЗ" впервые презентовал свою новую модель Lada Iskra. Как отметил Соколов, "этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды. В рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым". Премьера нового кроссовера сегмента В+ на платформе Lada Vesta состоится летом 2025 года, она пройдет рамках ПМЭФ, объявил Соколов на конференции руководителей и собственников компаний дилерской сети Lada. В сентябре "Автоваз" начал серийный выпуск электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске. "Всего до конца текущего года мы планируем произвести несколько десятков автомобилей Lada e-Largus, а дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили", - сказал Соколов в ходе церемонии запуска производства.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров занял пятую строчку рейтинга, он наиболее активно упоминался в контексте инновационного развития пассажирского железнодорожного сообщения. На встрече с Владимиром Путиным гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что РЖД в конце 2024 года запустят пассажирский вагон с полками 2 метра и более широкими проходами. Выступая на форуме "Россия" в январе Белозеров сообщил, что РЖД запустят полностью беспилотный поезд на МЦК в 2026 году, он будет разработан на платформе российского подвижного состава "Финист". "Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А", - отметил Белозеров. В сентябре в ходе пленарного заседания международного форума "Цифровая транспортация 2024" Белозеров заявил, что "Российские железные дороги" до 2030 года могут запустить беспилотный поезд дальнего следования.
Рейтинг наиболее заметных персон в российских СМИ в 2024г.:
|N
|Персона
|Структура
|Изменение позиций к 2023 году
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|Охват
|1
|Алексей Лихачев
|Росатом
|↑1
|12 139 885
|36 511
|301 669 217
|2
|Герман Греф
|Сбер
|↓1
|8 453 916
|39 858
|335 580 195
|3
|Юрий Борисов
|Роскосмос
|-*
|6 293 904
|24 693
|229 598 379
|4
|Максим Соколов
|АвтоВАЗ
|↓1
|6 083 809
|29 644
|201 890 607
|5
|Олег Белозеров
|РЖД
|↓1
|5 916 483
|23 392
|243 316 556
|6
|Татьяна Бакальчук
|Вайлдберриз
|-
|5 663 511
|28 559
|195 360 231
|7
|Сергей Чемезов
|Ростех
|↑1
|4 984 130
|25 456
|246 044 736
|8
|Андрей Костин
|ВТБ
|↓3
|3 797 573
|28 365
|354 332 379
|9
|Игорь Сечин
|Роснефть
|=
|2 949 582
|10 949
|238 194 109
|10
|Алексей Миллер
|Газпром
|↓3
|2 949 134
|22 125
|233 752 797
|11
|Александр Исаевич
|Корпорация МСП
|↑9
|2 877 312
|26 408
|133 625 161
|12
|Светлана Чупшева
|АСИ
|↑2
|2 549 745
|13 490
|171 824 371
|13
|Александр Дюков
|Газпром нефть
|↑6
|2 471 679
|7 543
|167 357 459
|14
|Александр Ведяхин
|Сбер
|-
|2 304 216
|10 427
|162 030 118
|15
|Виталий Мутко
|ДОМ.РФ
|↓2
|2 222 787
|9 500
|135 441 080
|16
|Олег Дерипаска
|Русал
|↓10
|2 123 970
|18 809
|155 122 416
|17
|Владимир Потанин
|Норильский никель
|↓7
|2 116 728
|14 685
|247 289 242
|18
|Игорь Шувалов
|ВЭБ.РФ
|↑3
|2 053 392
|7 501
|218 885 240
|19
|Сергей Галицкий
|Магнит
|↓1
|1 917 771
|8 626
|66 133 764
|20
|Алишер Усманов
|USM
|↑5
|1 903 868
|8 313
|127 939 385
|21
|Михаил Осеевский
|Ростелеком
|↑3
|1 865 045
|8 189
|173 339 217
|22
|Петр Фрадков
|Промсвязьбанк
|↑1
|1 693 448
|5 967
|173 281 051
|23
|Кирилл Дмитриев
|РФПИ
|↑9
|1 565 652
|5 675
|191 713 283
|24
|Сергей Когогин
|КАМАЗ
|↓9
|1 320 745
|6 609
|165 390 948
|25
|Алексей Мордашов
|Северсталь
|↑5
|1 206 980
|9 180
|177 109 768
|26
|Сергей Александровский
|Аэрофлот
|↓10
|1 175 687
|4 932
|179 180 906
|27
|Михаил Фридман
|Альфа-Групп
|↓15
|952 741
|4 498
|69 509 059
|28
|Сулейман Керимов
|Полиметалл, Нафта-Москва
|↑14
|887 381
|8 393
|84 638 121
|29
|Георгий Горшков
|ВТБ
|-
|832 882
|15 227
|186 826 634
|30
|Петр Авен
|Альфа-Групп
|↓2
|737 453
|2 958
|65 776 409
|31
|Геннадий Тимченко
|Трансойл
|↑4
|695 419
|6 083
|67 650 435
|32
|Михаил Гуцериев
|Сафмар
|↓1
|695 381
|6 334
|81 018 947
|33
|Леонид Михельсон
|Новатэк
|↓22
|659 828
|5 101
|118 052 403
|34
|Аркадий Волож
|Яндекс
|↑7
|650 460
|2 650
|90 119 959
|35
|Андрей Гурьев
|ФосАгро
|↓2
|606 889
|2 248
|97 474 187
|36
|Вагит Алекперов
|Лукойл
|↓9
|604 129
|6 279
|111 567 938
|37
|Дмитрий Мазепин
|Уралхим
|↑8
|554 130
|2 645
|102 837 470
|38
|Борис Листов
|Россельхозбанк
|↑8
|485 442
|2 661
|104 796 399
|39
|Владимир Евтушенков
|АФК "Система"
|↓1
|406 563
|2 549
|114 746 290
|40
|Владимир Пястолов
|ФПК
|↑9
|386 567
|1 164
|55 942 832
|41
|Виктор Рашников
|ММК
|↓4
|371 165
|3 489
|137 864 019
|42
|Владимир Лисин
|НЛМК
|↓3
|359 012
|4 800
|81 773 686
|43
|Андрей Мельниченко
|ЕвроХим, СУЭК
|↓3
|345 575
|5 605
|107 913 749
|44
|Кирилл Липа
|Трансмашхолдинг
|↓8
|336 575
|1 638
|41 542 120
|45
|Николай Токарев
|Транснефть
|↓11
|290 751
|1 431
|101 217 433
|46
|Вадим Беляев
|Открытие Холдинг
|-
|290 405
|944
|43 518 196
|47
|Олег Добродеев
|ВГТРК
|-
|276 173
|1 749
|119 310 101
|48
|Владимир Богданов
|Сургутнефтегаз
|-
|263 252
|1 449
|21 028 925
|49
|Аркадий Ротенберг
|Мостотрест
|↓5
|261 497
|1 570
|57 145 338
|50
|Наиль Маганов
|Татнефть
|-
|228 159
|1 448
|20 607 238
* - Персона не была представлена в рейтинге за 2023 год
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: 2024 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.12.2024.