На старте торгов индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов в пятницу корректируется вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent подешевел до $73,2 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,7%, лидируют в откате акции "Совкомфлота" (-3%) и "ФосАгро" (-2,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2747,02 пункта, индекс РТС снизился на 0,7% до 872,09 пункта; динамика цен "голубых фишек" на "Мосбирже" смешанная в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 декабря, составляет 99,2295 рубля (-38,3 копейки).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2715-2770 пунктов.

"Сегодня возможно снижение рынка, но мы по-прежнему считаем, что глубокой коррекции не будет. Откат бумаг следует использовать для наращивания длинных позиций", - считает он.

Откат рынка наметился накануне на вечерней сессии "Мосбиржи", из-за которого индекс опустился ниже 2750 пунктов. Бумаги "Газпрома" потеряли около 1%, что можно счесть незначительным, учитывая рост бумаг на 20% за предыдущие четыре дня. Вероятно, на рынке наблюдается "плоская коррекция", и глубокого отката не последует, полагает Головинов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, с точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе недельного ралли превысил 50-дневную скользящую среднюю, а также вышел вверх из локального нисходящего канала. Индекс приблизился к значимому сопротивлению 2800 пунктов, преодолеть которое сходу, скорее всего, не получится. Поэтому вероятен некоторый период консолидации, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций изменились менее чем на 0,1% по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов: подрос индекс Dow Jones (+0,07%), но просели S&P 500 (-0,04%) и Nasdaq (-0,05%).

Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тысячу - до минимальных за месяц 219 тысяч, сообщило Министерство труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тысяч. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тысяч с этого уровня, по данным Bloomberg.

В пятницу в Азии также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в Японии в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Спад промпроизводства был зафиксирован впервые с августа, в октябре показатель вырос на 2,8%. В годовом выражении промпроизводство в Японии в ноябре уменьшилось на 2,8% (после +1,4% в октябре), сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Показатель поднялся на 2,8% относительно ноября прошлого года (максимально с августа), тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7%.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось, число новостроек сократилось на 1,8% в годовом выражении (прогноз рынка - снижение на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под умеренным давлением продавцов после снижения накануне.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1% до $73,2 за баррель (-0,4% накануне), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,01% до $69,61 за баррель (-0,7% в четверг).

Рынок ждет официальных данных Минэнерго США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 по Москве. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Поддержку котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

Однако этот фактор поддержки нивелируется данными о резком сокращении импорта нефти из США в Китай в 2024 году. По данным Kpler, поставки нефти из США в Китай сократились до 81,9 млн баррелей за год, что на 46% меньше по сравнению со 150,6 млн баррелей в прошлом году. В результате Китай опустился с второго на шестое место среди крупнейших покупателей американской нефти.