В "Рольфе" заявили о завышенных ценах со стороны желающих продать ему бизнес

Автодилер считает франчайзинговую модель более приоритетной, чем M&A

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Рольф" пока не получал от других игроков авторынка интересных предложений о приобретении их бизнеса, рассматривает франчайзинговую модель как более приоритетный по сравнению с M&A вариант экспансии в регионы, сообщила "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора группы Светлана Виноградова.

"Рольф", традиционно работавший на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, осенью заявил о планах расширить бизнес в 12 новых регионах: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов и Самара, а также Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь, Казань и Тюмень. В декабре компания открыла первый дилерский центр в Краснодаре по франшизе полного цикла. При этом ранее в компании допускали и возможность сделок M&A как одну из опций масштабирования бизнеса.

"Раньше любая экспансия крупного игрока в другие города шла через покупку того или иного дилера, и мы на протяжении последних 10 лет наблюдали очень много сделок M&A. Сейчас покупка - это всегда увеличение долга, которое с учетом текущей ключевой ставки, наверное, экономически нецелесообразно. Поэтому мы и начали рассматривать вариант франшизы. Мы ведем много переговоров, имеем большое количество кейсов в работе. Пока ожидания у тех, кто хочет продать бизнес, достаточно высокие. Есть формула, по которой оценивается стоимость компании. И пока по этой стандартной формуле цены очень завышены. Все живут в парадигме "у меня этому бизнесу 30 лет, я в него столько вложил, плюс ещё душа". Поэтому все хотят мультипликатор х5-х6 или даже х7", - сказала Виноградова "Интерфаксу".

Она отметила, что франчайзинговую модель ведения бизнеса в регионах в компании считают оптимальной в том числе потому, что видят интерес со стороны потенциальных партнеров. Потенциал же для сделок M&A в "Рольфе" продолжают оценивать с точки зрения развития экосистемы сервисов, строительством которой компания занимается в рамках реализации обновленной стратегии.

"Мы смотрим, какие ниши есть на рынке. Сейчас очень многие компании либо ушли с рынка, либо находятся в тяжелой финансовой ситуации. Мы вот это анализируем на предмет лизинговых каких-то компаний. У нас несколько кейсов в работе - очень многие компании, в том числе связанные с продажей и дистрибуцией, пришли и сказали, что готовы продать нам бизнес. Поэтому мы сейчас эти все кейсы анализируем и пытаемся соединить потребности клиента и нашу экономическую заинтересованность", - отметила Виноградова.