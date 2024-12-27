Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Т-Банк (входит в "Т-Технологии") выплатил правлению вознаграждение за 2023 год в размере 1,5 млрд рублей, следует из поправок к отчету кредитной организации за прошлый год.

Зарплата топ-менеджеров за 2023 год составила 577,5 млн рублей, премии - 923,4 млн рублей. Количество членов правления и его состав банк, как и многие другие кредитные организации, не раскрывает.

Банки после введения в 2022 году санкций по требованию ЦБ ограничили объем раскрываемой информации, в том числе размер выплачиваемых руководству бонусов. Недавно некоторые кредитные организации возобновили раскрытие информации о вознаграждении топ-менеджерам.

Так, Альфа-банк в 2023 году выплатил ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту 4,7 млрд рублей. Эти выплаты включают зарплату, вознаграждение по итогам работы за год и компенсационные выплаты.

Сбербанк в 2023 году выплатил вознаграждение ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту в размере 28 млрд рублей. Эта категория менеджеров насчитывает 650 человек.

Вознаграждение топ менеджеров ВТБ в I полугодии 2024 года составило 3,2 млрд рублей, включая премию по итогам 2023 года.