Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в субботу продолжил рост, возобновившийся накануне вечером на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидируют в росте акции МКПАО "ВК" (+3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,2%) и "Мечела" (+2,1%).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2770,87 пункта (+0,5%), индекс РТС - 868,3 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 декабря, составляет 100,5281 руб. (+1,2986 рубля).