Поиск

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок "О'Кей" из-за роста цены

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для глобальных депозитарных расписок компании "О'Кей" в период с 12:53 до 13:23 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость депозитарных расписок компании "О'Кей" составила 32,92 рубля за штуку (+19,1% к закрытию торгов 27 декабря).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", активный рост ценных бумаг "О'Кей" отмечается третьи торги подряд (их котировки по отношению к закрытию 25 декабря выросли уже на 45,3%) и связан с корпоративными новостями. Так, совет директоров группы "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту, говорится в сообщении компании.

В конце 2023 года гендиректором бизнеса гипермаркетов стал Константин Арабидис, который до назначения работал в качестве CFO всей группы.

Гипермаркеты работают под тем же названием - "О'Кей". В результате сделки будет приобретена сеть магазинов, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы.

Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, отмечают в компании.

При этом второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

Рубль подрастает в паре с юанем на Мосбирже на открытии торгов субботы

Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта с 53,2 пункта в ноябре

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

Новак поручил системно проанализировать причины роста энергопотребления в РФ

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2024 г. уступил прошлогоднему уровню лишь на 3%

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });