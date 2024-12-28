Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок "О'Кей" из-за роста цены

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для глобальных депозитарных расписок компании "О'Кей" в период с 12:53 до 13:23 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость депозитарных расписок компании "О'Кей" составила 32,92 рубля за штуку (+19,1% к закрытию торгов 27 декабря).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", активный рост ценных бумаг "О'Кей" отмечается третьи торги подряд (их котировки по отношению к закрытию 25 декабря выросли уже на 45,3%) и связан с корпоративными новостями. Так, совет директоров группы "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту, говорится в сообщении компании.

В конце 2023 года гендиректором бизнеса гипермаркетов стал Константин Арабидис, который до назначения работал в качестве CFO всей группы.

Гипермаркеты работают под тем же названием - "О'Кей". В результате сделки будет приобретена сеть магазинов, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы.

Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, отмечают в компании.

При этом второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.