Поиск

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "СПБ Биржи"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "СПБ Биржа" в период с 12:12 до 12:42 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций "СПБ Биржи" составила 212,7 рубля за штуку (+20% к закрытию торгов 13 февраля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 12:12 составил 2 млрд рублей.

Мосбиржа СПБ Биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });