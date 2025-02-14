"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "СПБ Биржи"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "СПБ Биржа" в период с 12:12 до 12:42 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций "СПБ Биржи" составила 212,7 рубля за штуку (+20% к закрытию торгов 13 февраля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 12:12 составил 2 млрд рублей.