Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в ноябре вырос на 3,7%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2024 года вырос на 3,7% в годовом выражении после роста на 3,5% в октябре, 3,1% в сентябре, 1,5% в августе, 4,0% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщил в субботу Росстат.

За январь-ноябрь 2024 года выпуск по базовым отраслям увеличился на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в РФ в ноябре 2024 года увеличилось на 3,7% в годовом выражении после роста на 4,8% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 4,3%).

Грузоперевозки выросли в ноябре на 2,1% в годовом выражении после падения на 3,6% в октябре (за 11 месяцев рост на 0,1%).

Оборот розничной торговли в ноябре в годовом выражении увеличился на 6,0% после роста на 5,2% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 7,4%). Оптовая торговля в ноябре выросла на 3,0% после повышения на 7,2% в октябре (за 11 месяцев - рост на 7,2%).

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции в ноябре 2024 года снизился на 1,8% после падения на 11,7% в октябре (за 11 месяцев - снижение на 2,6%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении после роста на 0,1% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 2,0%).

Как сообщалось, за 2023 год выпуск по базовым видам деятельности увеличился в РФ на 5,6% после снижения на 0,4% в 2022 году.