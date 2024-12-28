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Росстат отметил рост зарплат в РФ в октябре на 7,2% в реальном выражении

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2024 года составил в годовом сравнении 7,2% после увеличения показателя на 8,4% в сентябре, на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил Росстат.

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За десять месяцев реальная зарплата в среднем по стране выросла на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в октябре 2024 года составила 86,582 тыс. руб., повысившись на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Согласно представленному в сентябре обновленному макропрогнозу Минэкономразвития РФ, рост реальных заработных плат в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2%, в 2025 году - 7,0%, в 2026 году - 5,7%, в 2027 году - 4,1%.

За 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Росстат
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