Правительство РФ определило порядок беспошлинного ввоза в РФ сливочного масла

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, определяющее порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла в соответствии с ранее утверждённым решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщается в пресс-релизе правительства, уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, определен Минсельхоз. Он будет выдавать подтверждения соответствия ввозимого масла параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.

В конце ноября совет ЕЭК отменил пошлину на ввоз 25 тыс. тонн сливочного масла в РФ. Решение будет действовать до середины июня 2025 года. В середине декабря оно было парафировано представителями правительств стран ЕАЭС, а 23 декабря вступило в силу.

"Беспошлинный ввоз сливочного масла будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка", - подчеркивается в пресс-релизе.