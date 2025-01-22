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Дмитрий Патрушев призвал отраслевые союзы предупреждать рост цен на еду

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев считает, что отраслевые объединения АПК вместе с Минсельхозом должны принимать превентивные меры против резкого повышения цен на продукты и упрекнул их в отсутствии таких решений при росте цен на сливочное масло в прошлом году. Он заявил об этом на XVI съезде Союза производителей молока.

"Ценовая ситуация на внутреннем рынке для нас является приоритетом, и ситуация, при которой у нас сливочное масло с июня росло в рознице на совершенно непонятных основаниях, привела к тому, что мы вынуждены были применять соответствующие шаги по сдерживанию, - сказал он. - Хотя вы, я считаю, на своем уровне, со своими производителями, когда увидели эту тенденцию, могли тогда понять, что у вас объемы сливочного масла по всем компаниям начинают падать в угоду производству каких-то более маржинальных продуктов".

"Посмотрели бы тогда, что происходит, и нам бы помогли", - добавил вице-премьер.

По данным Росстата, цены на сливочное масло в России в 2024 году выросли на 36,2%. В результате правительство приняло решение о беспошлинном импорте до 25 тысяч тонн сливочного масла до 15 июня 2025 года.

Патрушев напомнил, что производство продуктов питания - социально ответственный бизнес. Поэтому, по его словам, необходимо "проводить социально ответственную политику по ценообразованию, не задирать цены, не пытаться заработать максимальную прибыль именно в моменте, исходя из того, что государство оказывает поддержку - и капексы, и льготные процентные ставки, которых нет сейчас практически ни у кого на рынке".

"Вот такая ситуация, мы всегда будем искать баланс (между ростом себестоимости производства и розничных цен - ИФ), будем помогать компаниям экспортировать продукцию, но внутренний рынок будет для нас приоритетом. Поэтому с Минсельхозом необходимо принимать превентивные решения, если вы видите что какие-то продукты будут дорожать", - сказал он.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Росстат правительство
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