Рубль слегка снизился в паре с юанем в понедельник при низкой активности торгов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос по итогам последних в 2024 году торгов на Московской бирже, рубль немного подешевел в понедельник на фоне снижения объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,705 руб., что на 3,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 27,78 коп. выше уровня действующего официального курса. Объем торгов юанем на Московской бирже 30 декабря составил всего 18,138 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,86%, до 102,97 руб./$1; контракт EURRUBF повысился на 0,1%, до 106,66 руб./EUR1.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара, евро и китайского юаня, которые с 29 декабря составляют 101,6797 руб./$1, 106,1028 руб./EUR1 и 13,4272 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля по итогам торгов 30 декабря связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с нестабильной ситуацией на мировых рынках капитала. Вместе с тем определенную поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

Нефть эталонных марок дорожает в понедельник на фоне низкой активности торговли. В том числе этому способствует резкий скачок цен на природный газ, полагает главный рыночный аналитик Jones Trading Майк О'Рурк. Он обусловлен целым рядом факторов, включая ожидающееся похолодание в США и Европе, а также истечение срока действия соглашения о транзите российского газа через территорию Украины, сообщает MarketWatch.

Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве увеличились на 0,51% - до $74,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,85% и стоили $71,2 за баррель. Цена фьючерсов с поставкой в феврале на природный газ на NYMEX взлетела почти на 22% - до $4,124 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). Это может стать самым сильным дневным приростом с июля 2022 года. При этом сейчас котировки находятся на максимуме с января 2023 года.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей. Инвесторы также ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января. "Направление политики Трампа в ходе его второго срока на посту президента станет самой важной темой для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе, слова которого приводит Bloomberg.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы в основном снизились в понедельник при слабой активности торгов, небольшое повышение показал только китайский рынок. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1% в последний торговый день года. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,2%, в то время как китайский Shanghai Composite увеличился на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,2%. Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги". Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,7%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в пределах 0,2-0,7% в понедельник вечером при низкой активности торгов, трейдеры занимают осторожную позицию в последние дни 2024 года. Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также данные по инфляции в Испании, которые не были перенесены на январь, как это было сделано в Германии, Франции и Италии.

ЕЦБ может подождать с дальнейшим снижением ключевых процентных ставок в случае материализации инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители или ослаблением евро, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского центробанка Роберт Хольцман в интервью газете Kurier. "Цены на некоторые энергоносители, действительно, снова растут. Но есть и другие сценарии возврата инфляции - например, более сильное снижение курса евро", - отметил он.

В свою очередь американские фондовые индексы показывают существенное снижение (на 1,2-1,5%) в начале торгов в понедельник на фоне низкой активности торгов в предпраздничные дни. По итогам прошлой недели все три основных индикатора также опустились. В результате традиционно ожидаемое инвесторами "ралли Санта-Клауса" (повышение рынка в конце года) в этот раз не состоялось, отмечает MarketWatch.

В силу того, что в России все дни с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.