В России повышены акцизы на нефтепродукты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января 2025 года повышаются акцизы на нефтепродукты.

Акциз на бензин АИ-95 в 2025 году вырастет с 15 650 рублей до 17 088 рублей за тонну, в 2026 году - с 16 276 рублей до 17 772 рублей за тонну, на 2027 год акциз будет установлен в размере 18 483 рубля за тонну.

Акциз на дизтопливо вырастет в 2025 году с 10 842 рублей до 12 120 рублей, в 2026 году с 11 276 рублей до 12 605 рублей, на 2027 год акциз будет установлен в размере 13 109 рублей за тонну.

Как заявлял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя влияние роста акцизов на нефтепродукты на инфляцию, "все индексации акцизов нефтепродуктов в рамках законопроекта предусматривают влияние на цену в районе 2,5-3%, что укладывается в общий темп инфляции, который установлен на следующий год в районе 4,5%".

Кроме того, вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, которая приведет к уменьшению размера налогового вычета по акцизу на прямогонный бензин (нафту) в 2025-2027 годах по сравнению с ранее запланированными уровнями.

Ранее налоговый вычет на акциз на прямогонный бензин, направленный на переработку, был установлен с коэффициентом 1,7. Теперь этот коэффициент заменен фиксированной денежной прибавкой 12 575 рублей.

В итоге налоговый вычет по акцизу на нафту, направленную на переработку, в 2025 году составит 31 873 рубля за тонну (при сохранении коэффициента в 1,7 сумма равнялась бы 32 807 рублей за тонну), в 2026 году - 32 645 рублей за тонну (при ранее запланированном уровне в 34 119 рублей за тонну), в 2027 году - 33 448 рублей за тонну (ранее планировалось 35 484 рубля за тонну).

Вычет будет предоставляться с учетом повышения акцизов. Согласно предлагаемым поправкам в НК, акциз на прямогонный бензин предполагается установить на 2025 году в размере 19 298 рублей за тонну (в 2024 году - 17 965 рублей за тонну, рост на 7,4%), в 2026 году - 20 070 рублей за тонну (рост на 4%), в 2027 году - 20 873 рубля за тонну (рост на 4%).

В других случаях оприходования или использования прямогонного бензина акциз подлежит вычету с коэффициентом 1.