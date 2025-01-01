Поиск

В России повышены акцизы на нефтепродукты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с 1 января 2025 года повышаются акцизы на нефтепродукты.

Акциз на бензин АИ-95 в 2025 году вырастет с 15 650 рублей до 17 088 рублей за тонну, в 2026 году - с 16 276 рублей до 17 772 рублей за тонну, на 2027 год акциз будет установлен в размере 18 483 рубля за тонну.

Акциз на дизтопливо вырастет в 2025 году с 10 842 рублей до 12 120 рублей, в 2026 году с 11 276 рублей до 12 605 рублей, на 2027 год акциз будет установлен в размере 13 109 рублей за тонну.

Как заявлял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя влияние роста акцизов на нефтепродукты на инфляцию, "все индексации акцизов нефтепродуктов в рамках законопроекта предусматривают влияние на цену в районе 2,5-3%, что укладывается в общий темп инфляции, который установлен на следующий год в районе 4,5%".

Кроме того, вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, которая приведет к уменьшению размера налогового вычета по акцизу на прямогонный бензин (нафту) в 2025-2027 годах по сравнению с ранее запланированными уровнями.

Ранее налоговый вычет на акциз на прямогонный бензин, направленный на переработку, был установлен с коэффициентом 1,7. Теперь этот коэффициент заменен фиксированной денежной прибавкой 12 575 рублей.

В итоге налоговый вычет по акцизу на нафту, направленную на переработку, в 2025 году составит 31 873 рубля за тонну (при сохранении коэффициента в 1,7 сумма равнялась бы 32 807 рублей за тонну), в 2026 году - 32 645 рублей за тонну (при ранее запланированном уровне в 34 119 рублей за тонну), в 2027 году - 33 448 рублей за тонну (ранее планировалось 35 484 рубля за тонну).

Вычет будет предоставляться с учетом повышения акцизов. Согласно предлагаемым поправкам в НК, акциз на прямогонный бензин предполагается установить на 2025 году в размере 19 298 рублей за тонну (в 2024 году - 17 965 рублей за тонну, рост на 7,4%), в 2026 году - 20 070 рублей за тонну (рост на 4%), в 2027 году - 20 873 рубля за тонну (рост на 4%).

В других случаях оприходования или использования прямогонного бензина акциз подлежит вычету с коэффициентом 1.

Алексей Сазанов Налоговый кодекс Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

Минимальная цена на сигареты повышена до 135 рублей за пачку

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

Центробанк РФ закрыл доступ "неквалам" к иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Центробанк РФ закрыл доступ "неквалам" к иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Изменился расчет цены на российскую Urals для нефтяных налогов

"Газпром" не заказывал транзит через Украину на 1 января

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран

РФ вводит повышенные ввозные пошлины на кофе из недружественных стран

Премьер Молдавии поручил подготовить национализацию "Молдовагаза"

Сбербанк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд рублей

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе101 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5636 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов179 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });