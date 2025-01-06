Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и приостановившей рост нефти (мартовский фьючерс на Brent просел ниже $76,3 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,8%, причем второй индикатор откатился в район 2800 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (-2,3%) и "Газпром нефти" (-1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2804,36 пункта (-0,8%), индекс РТС - 869,04 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,8%), "Т-Технологии" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "Газпрома" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%, до 667,1 рубля).

Акции "Татнефти" в понедельник последний день торгуются с дивидендами на Мосбирже (выплаты за III квартал - 17,39 рубля на оба типа акций; ранее компания выплатила за полугодие 38,2 рубля на бумагу).

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,8% во главе с Nasdaq.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Цена акций технологических Nvidia и Super Micro Computer поднялась на 4,4% и 10,9% соответственно. Капитализация сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel) уменьшилась на 6,5% на новостях о блокировке президентом США Джо Байденом сделки на $14 млрд по ее покупке японской компанией Nippon Steel.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,01-0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг Австралии в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста неделей ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $76,27 за баррель (-0,3% и +0,8% в пятницу), февральская цена WTI - $73,73 за баррель (-0,3% и +1,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем, инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.