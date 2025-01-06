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Индекс МосБиржи откатился ниже 2800п, вернувшись к уровню 28 декабря

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи утром в понедельник откатился ниже рубежа 2800 пунктов, вернувшись к уровням 28 декабря из-за продолжения фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

К 10:11 по Москве индекс МосБиржи составил 2796,99 пункта (-1,1%), индекс РТС - 866,56 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

В лидерах снижения выступают акции "Совкомфлота" (-2,8%), "РусГидро" (-2,7%), МКПАО "ВК" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Газпрома" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), "Норникеля" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "ОК РУСАЛ" (-1,4%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

На предыдущих торгах 3 января индекс МосБиржи в начале сессии поднимался вплотную к рубежу 2900 пунктов, но завершил день откатом ниже 2830 пунктов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:11 МСК в понедельник составил 5,75 млрд рублей (из них 723,1 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 636,98 млн рублей на бумаги "Т-Технологии" и 501,48 млн рублей на акции "Газпрома").

Московская биржа
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