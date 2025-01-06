РФ за 11 месяцев 2024 г. увеличила экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию на 17%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россия за 11 месяцев 2024 года экспортировала в Саудовскую Аравию продукции АПК более чем на $1 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает центр "Агроэкспорт".

В топ-5 основных видов продукции АПК для экспорта в стоимостном выражении вошли пшеница, на долю которой пришлось 39% поставок, ячмень (35%), мясо птицы (14%), подсолнечное масло (5%), говядина (4%).

"Из-за географического положения и погодных условий Саудовская Аравия обладает ограниченными возможностями для развития сельского хозяйства, поэтому является крупнейшим импортером продуктов питания в регионе. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Россией, которая в 2022 году вошла в топ-10 поставщиков продукции АПК", - говорится в сообщении.