Поставки продукции АПК из России в Саудовскую Аравию выросли на 24%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году увеличила экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию на 24%, сообщает Минсельхоз после переговоров главы ведомства Оксаны Лут с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Абдурахманом Аль-Фадли.

Переговоры прошли в Саудовской Аравии.

По данным Минсельхоза, объемы взаимной торговли сельхозпродукцией между двумя странами превышают $1 млрд в год. В 2024 году Россия, в частности, увеличила поставки ячменя, мяса птицы и говядины.

"На саудовский рынок экспортируются значительные объемы пшеницы, - сообщается в пресс-релизе. - Еще одним перспективным направлением взаимодействия являются поставки в Саудовскую Аравию ветеринарных вакцин российского производства".

Саудовская сторона также выразила заинтересованность в российских разработках, в том числе по мясному кроссу кур "Смена 9".