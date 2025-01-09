ЦБ Китая выпустит 15 января в Гонконге бонды на 60 млрд юаней

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) планирует 15 января выпустить в Гонконге гособлигации на сумму 60 млрд юаней ($8,3 млрд), говорится в сообщении ЦБ.

Срок обращения бумаг составит шесть месяцев (182 дня).

Этот шаг направлен на "расширение числа инвестиционных продуктов в юанях с высокими кредитными рейтингами в Гонконге и улучшение кривой доходности юаня в регионе", отмечается в заявлении регулятора.

НБК начал проводить регулярные аукционы в Гонконге в ноябре 2018 года. Предстоящий выпуск станет крупнейшим за это время.