Рубль понижается в паре с юанем при открытии торгов на фоне стабильной нефти

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,606 руб. (+9,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,88 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Несмотря на крайне низкую торговую активность, обусловленную отсутствием экспортеров, в первые дни года биржевой курс юаня удерживался в диапазоне 13,4-14,1 руб., в котором провел большую часть декабря, пытаясь, но так и не сумев подняться в его верхнюю половину. Вчерашние торги курс китайской валюты завершил снижением на 0,8%, откатившись к отметке 13,5 руб., отчасти ввиду укрепления позиций доллара на мировых валютных рынках, в том числе и к юаню, отчасти - ввиду продаж спекулятивных инвесторов, ожидающих реализации отложенных продаж валюты со стороны экспортеров и возвращения на рынок Банка России после окончания длинных новогодних выходных. Ждем, что сегодня-завтра курс китайской валюты будет находиться под давлением увеличенного предложения и торговаться в диапазоне 13-13,6 руб., инерционно тяготея к его нижней границе", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Банк России возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года.

В первом полугодии 2025 года ЦБ будет осуществлять эти операции исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.

Цены на нефть

Нефть немного повышается на утренних торгах в четверг. Трейдеры оценивают опубликованные накануне данные о запасах энергоносителей в США, а также обнародованный в четверг отчет по инфляции в Китае.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $76,33 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,19%, до $73,45 за баррель.

В Китае темпы инфляции в декабре замедлились до минимума с марта 2024 года, составив 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР (ГСУ). В помесячном выражении инфляция была нулевой.

Статданные показывают, что стимулы, реализуемые китайскими властями с целью поддержки спроса, пока не приносят плодов, отмечает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей - до 414,64 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 2,5 млн баррелей, до минимума с 2014 года.

Товарные запасы бензина выросли на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 6,07 млн баррелей.