"Деметра-Холдинг" стал совладельцем судоходной компании "Астрол"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", один из крупнейших инфраструктурных игроков на зерновом рынке РФ, стал совладельцем судоходной компании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, холдинг приобрел 25% ООО "СК "Астрол".

Как сообщили "Интерфаксу" в холдинге, эта сделка является частью стратегии по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, направленной на поддержку экспортного потенциала российского АПК. Приобретение реализует ранее анонсированные планы холдинга по формированию флота сухогрузов под российским флагом для транспортировки сельскохозяйственных культур.

В "Деметре" уточнили, что флот "Астрола" состоит из 10 балкеров типа RSD-59, предназначенных для перевозки зерна и другой агропромышленной продукции.

Согласно отчетности "Астрола", выручка компании в 2023 году составила 3,33 млрд рублей против 3,55 млрд рублей годом ранее. Компания зарегистрирована в 2017 году.

"Деметра-Холдинг" - вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%).

Холдингу также принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Он также владеет зерновым трейдером "Деметра Трейдинг", Ипатовским комбинатом хлебопродуктов, элеватором "Наш союз", Октябрьским, Чернышковским и Димитровградским элеваторами.