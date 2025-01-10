Владельцы Ubisoft рассматривают возможность продажи компании

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment нанял консультантов для рассмотрения различных вариантов стратегического развития компании, включая смену владельца.

В октябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на информированные источники, что китайский интернет-гигант Tencent и семья основателей компании Гиймо рассматривают возможность выкупа Ubisoft с последующим делистингом. В совокупности им принадлежит порядка 30% голосующих акций компании.

Кроме того, Ubisoft ухудшила прогноз для показателя новых заказов в четвертом квартале прошлого года до 300 млн евро с ранее ожидавшихся 380 млн евро. Новый прогноз предусматривает падение показателя вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Также Ubisoft в очередной раз перенесла дату релиза игры Assassin's Creed Shadows, с 14 февраля на 20 марта 2025 года. Изначально предполагалось, что продолжение популярной франшизы выйдет в ноябре прошлого года.

Акции компании упали на 7,6% на торгах в четверг. Капитализация Ubisoft за прошлый год упала более чем на 40%.