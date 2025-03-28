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Tencent инвестирует 1,16 млрд евро в новую "дочку" Ubisoft

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent инвестирует 1,16 млрд евро в новое дочернее предприятие французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment, которое будет заниматься развитием игровых экосистем для брендов Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six.

Как сообщает сайт Ubisoft, за свои инвестиции Tencent получит 25% нового предприятия, оцениваемого сторонами примерно в 4 млрд евро.

Эта сумма превышает текущую рыночную капитализацию самой Ubisoft Entertainment, составляющую около 1,69 млрд евро.

Значительные инвестиции позволят новой компании сосредоточиться, помимо прочего, на повышении качества одиночной игры, расширении многопользовательских предложений, а также увеличении периодичности выпуска нового игрового контента, отмечается в сообщении Ubisoft.

Завершение сделки ожидается в конце 2025 года.

Tencent Ubisoft Китай Франция
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