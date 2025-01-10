ЕК выплатит Украине 3 млрд евро в рамках инициативы G7 по кредитам для Киева

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине первого транша в 3 млрд евро по обязательствам ЕС в рамках инициативы G7 по макрофинансовой помощи Киеву.

"Сегодня мы передаем Украине 3 млрд евро - первый платеж в рамках части кредита ЕС (инициативы - ИФ) G7", - написала она в соцсети.

Она пообещала, что "Украина может продолжать рассчитывать на своих друзей и партнеров".

В июне 2024 года участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд.

Еврокомиссия объявила 19 декабря о решении выплачивать Украине с начала 2025 года заем в рамках макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро в качестве вклада ЕС в инициативу стран G7 по кредитам для Киева, обеспеченным доходами с замороженных российских активов. Кредит в 18,1 млрд евро будет выплачиваться траншами в течение 2025 года, первый был обещан в начале января.