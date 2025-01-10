Constellation Energy покупает Calpine за $16,4 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская Constellation Energy Corp. покупает генерирующую компанию Calpine Corp. примерно за $16,4 млрд, говорится в пресс-релизе покупателя.

В рамках сделки Constellation выплатит $4,5 млрд денежными средствами и передаст 50 млн своих акций, а также примет на себя чистый долг Calpine в размере порядка $12,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в течение 12 месяцев с момента подписания договора.

Объединенная компания станет крупнейшим поставщиком "зеленой" энергии в США, отмечается в пресс-релизе.

Calpine, основанная в 80-х гг. прошлого века, владеет почти 80 газовыми и геотермальными электростанциями в 22 штатах США и Канаде. Фонды прямых инвестиций Energy Capital Partners, CPP Investments и Access Industries приобрели ее в 2017 году за $17 млрд с учетом долга.

Constellation управляет сетью ядерных реакторов в США. В прошлом году компания объявила, что перезапустит первый реактор АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании для поставки электроэнергии для дата-центров Microsoft Corp. в рамках 20-летнего соглашения.

Акции Constellation дорожают на 11,6% в ходе предварительных торгов в пятницу, до $272,19 за штуку.