США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

В SDN-List включены три десятка российских нефтесервисных организаций

Фото: Bob Riha, Jr./Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории России, а также внесли в SDN-List под 30 российских компаний из этого сегмента, сообщил американский Минфин.

Ограничения на работу американских компаний в России вступят в силу с 27 февраля.

Запрет затрагивает экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу косвенно, из Соединенных Штатов любому лицу, находящемуся в России.

Санкции же США ввели против таких крупных подрядчиков, как АО "Технологии ОФС" - собственника бывших активов Baker Hughes в России, ООО "Энергия Нефтегазового сервиса" (ЭНГС) - бывшее российское подразделение нефтесервисной Eriell, а также двух структур татарстанского нефтесервисного холдинга "Таграс" - его дивизиона по поиску и разведке полезных ископаемых ООО "ТНГ-Групп" и ООО "ЛениногорскРемСервис" - подразделения "Таграс-РС", специализирующегося на бурении скважин и ГРП.

Кроме того, в SDN-List включены нефтесервисные подразделения российских ВИНК. Санкции введены против трех сервисных структур "Роснефти": буровой "дочки" - ООО "РН Бурение"; отвечающее за увеличение продуктивности скважин - ООО "РН-ГРП"; осуществляющее ремонт скважин - ООО "РН Сервис". Ограничения также распространены на ООО "Вэллтех". Согласно данным ЕГРЮЛ, 51% компании через ООО "ЭКТО" контролирует сын основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф, а еще 49% принадлежит самой нефтекомпании через ее "дочку" "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Под санкциями теперь и АО "Газпром шельфпроект", оказывающее услуги при реализации морских нефтегазовых проектов.

Среди других нефтесервисных компаний, подпавших под санкции, значатся ООО "Нафтагаз-Бурение" (основная производственная структура группы "Нафтагаз"), ООО "Петро Велт Технолоджис" (PeWeTe) и входящее в его группу ООО "КАТКонефть", крупный буровой подрядчик "НОВАТЭКА" АО "Инвестгеосервис" (ИГС), производитель оборудования для заканчивания скважин ООО "ТСС", входящее в структуру "Башнефтегеофизики", ООО "Центр научно-исследовательских и производственных работ".

Также в SDN-List включены сервисные подрядчики ООО "ФракДжет Волга", ООО "Пакер Сервис", ООО "Атлас ННБ", ООО "Гольфстрим", ООО "Аргос", АО "Самотлорнефтепромхим", ООО "Ньютех Велл Сервис", ООО "Сервис Пром Комплектация", АО "Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин", ООО "Ветеран", ООО "ТехнРайз", ООО "Денкарс", ООО "НПП Бурение", ООО "Ойл сервис гарант".