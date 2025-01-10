Санкции США распространились на проект "Восток Ойл" и его оператора "РН-Ванкор"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США ввели санкции против ООО "Восток Ойл" и его оператора "РН-Ванкор".

Согласно сообщению министерства финансов США, санкции также касаются ООО "Тагульское".

Флагманский проект "Роснефти" – "Восток Ойл" – предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта – 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. Первую очередь проекта "Роснефть" планирует ввести в 2026 году. Добыча и поставки могут составить 25-100 млн тонн.

ООО "Тагульское" контролирует одноименное месторождение, Лодочное НГКМ, Восточно-Пендомаяхский и Горчинский участки в Красноярском крае, Восточно-Каркасный и Новоогненный участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Все структуры входят в "Восток Ойл".